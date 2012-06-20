China Southern meldet mehr Verkehr

Im Mai 2012 konnte China Southern gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat erneut zulegen, die Nachfrage stieg um 7,3 Prozentpunkte.

China Southern konnte im Mai erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresmai um 7,3 Prozentpunkte auf 10,522 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde dabei um 11,1 Prozentpunkte auf 13,619 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 2,7 Prozentpunkte auf 77,3 Prozent. Mit China Southern flogen im Berichtsmonat Mai 6,883 Millionen Fluggäste, das waren vier Prozentpunkte mehr als im Mai 2011. Die Frachtleistung konnte um 13,1 Prozentpunkte auf 104,23 Tausend Tonnen gesteigert werden.