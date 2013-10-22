China Southern meldet Verkehrszunahme

Im September 2013 konnte China Southern gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat erneut zulegen, die Nachfrage stieg um 9,3 Prozent.

China Southern konnte im September erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresseptember um 9,30 Prozent auf 12,742 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde dabei um 10,70 Prozent auf 16,063 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um einen Prozent auf 79,30 Prozent. Mit China Southern flogen im Berichtsmonat September 7,855 Millionen Passagiere, das waren 6,30 Prozent mehr als im September 2012. Die Fracht ist mit 122 Tausend Tonnen praktisch unverändert geblieben. China Southern konnte in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres 69,372 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Plus von 6,70 Prozent.