China Southern meldet mehr Verkehr

Im Februar 2013 konnte China Southern gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat erneut zulegen, die Nachfrage stieg um achtzehn Prozentpunkte.

China Southern konnte im Februar erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresfebruar um achtzehn Prozentpunkte auf 11,943 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde dabei um zwölf Prozentpunkte auf 14,433 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 4,2 Prozentpunkte auf solide 82,70 Prozent. Mit China Southern flogen im Berichtsmonat Februar 7,302 Millionen Passagiere, das waren 14,2 Prozent mehr als im Februar 2012. Die Fracht ist um 20,2 Prozentpunkte auf 67,54 Tausend Tonnen zurück gegangen. Im Berichtsjahr 2012 flogen mit China Southern 86,483 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Plus von 7,2 Prozentpunkten.