China Southern meldet mehr Verkehr

Im April 2012 konnte China Southern gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat erneut zulegen, die Nachfrage stieg um zehn Prozentpunkte.

China Southern konnte im April erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresapril um zehn Prozentpunkte auf 10,951 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde dabei um 12,10 Prozentpunkte auf 13,472 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 1,50 Prozentpunkte auf 81,30 Prozent. Mit China Southern flogen im Berichtsmonat April 7,139 Millionen Fluggäste, das waren 5,60 Prozentpunkte mehr als im April 2011. Die Frachtleistung konnte um 7,20 Prozentpunkte auf 103,40 Tausend Tonnen gesteigert werden.