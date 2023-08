Boeing veröffentlicht neuen Dreamliner Flugplan

Das interne Dokument Z18 wird von Boeing offiziell bestätigt, das neu festgesetzte Datum für den Erstflug des Boeing 787 Dreamliner soll noch Ende Jahr erfolgen.

Das Dokument musste zuerst durch die Hände von Scott Carson, Geschäftsführer von Boeing Commercial Aircraft, der es nach Durchsicht an den höchsten Chef von Boeing, Jim McNerney, weiterreichte. Beim Dokument Z18 handelt es sich um die achtzehnte Revision des Zeitplanes für die Endproduktion und die ersten Endkundenauslieferungen beim Dreamliner Programm. Heute bestätigte Boeing Commercial Aircraft, dass der Erstflug des Dreamliner noch in diesem Jahr erfolgen soll. All Nippon Airways wird seinen ersten Dreamliner im vierten Quartal 2010 ausgeliefert bekommen. In dem ursprünglichen Zeitplan war die erste Kundenauslieferung im Mai 2008 vorgesehen.