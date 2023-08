Boeing Co. zieht Grossauftrag für 85 Flugzeuge an Land

Die zweitgrösste Flugzeugherstellerin Boeing Co. hat Aufträge für weitere 85 Flugzeuge im Wert von US$ 11,2 Milliarden erhalten, darunter 35 Dreamliner.

Dies bringt die Zahl bestellter Dreamliner in diesem Jahr auf 275. Insgesamt hat die Boeing bis heute 892 Stück dieses Models verkauft, musste die Lieferungen aber bereits zweimal verschieben. Mit acht Monaten Verspätung sollen nun im Frühjahr 2009 die ersten 787 an die Airlines gehen. Airbus SAS, Marktführerin seit 2003, meldete 341 Aufträge in den ersten zwei Monaten dieses Jahres. Der Kurs der Boeing Aktien stieg um US$ 1,30 (1.8%) auf US$73,75.