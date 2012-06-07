Frontier Airlines meldet weniger Passagiere

Frontier Airlines konnte im Mai 2012 1,147 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Minus von vierzehn Prozentpunkten.

Das Angebot wurde von 1,298 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 1,165 Milliarden Sitzplatzmeilen um zehn Prozent zurückgenommen. Verglichen mit dem Vorjahresmai verschlechterte sich die Nachfrage um acht Prozentpunkte auf 1,046 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verbesserte sich um zwei Prozentpunkte auf gute 90 Prozent. Frontier Airlines hat ihren Hauptsitz in Denver und ist im Besitz von Republic Airways Holdings.Die Airline betreibt 59 Airbus und 18 Embraer Maschinen.