Frontier Airlines meldet weniger Passagiere

Frontier Airlines konnte im Juni 2013 1,008 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Minus von siebzehn Prozent.

Das Angebot wurde von 1,215 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 983 Millionen Sitzplatzmeilen um neunzehn Prozent zurückgenommen. Verglichen mit dem Vorjahresjuni verschlechterte sich die Nachfrage um achtzehn Prozent auf 925 Millionen Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verbesserte sich um einen Prozentpunkt auf starke 94 Prozent.

Mit Frontier flogen in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres 5,381 Millionen Passagiere, dies waren neunzehn Prozent weniger als in der gleichen Vorjahreszeitspanne. Frontier Airlines hat ihren Hauptsitz in Denver und ist im Besitz von Republic Airways Holdings. Die Airline betreibt 59 Airbus und 18 Embraer Maschinen.