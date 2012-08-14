Passagierzahlen bei Frontier Airlines brechen ein

Frontier Airlines konnte im Juli 2012 1,271 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Minus von fünfzehn Prozentpunkten.

Das Angebot wurde von 1,376 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 1,271 Milliarden Sitzplatzmeilen um acht Prozentpunkte zurückgenommen. Verglichen mit dem Vorjahresjuli verschlechterte sich die Nachfrage um acht Prozentpunkte auf 1,173 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verbesserte sich um einen Prozentpunkt auf starke 93 Prozent. Mit Frontier flogen in den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres 7,893 Millionen Passagiere, dies waren neun Prozent weniger als in der gleichen Vorjahresspanne. Frontier Airlines hat ihren Hauptsitz in Denver und ist im Besitz von Republic Airways Holdings.Die Airline betreibt 59 Airbus und 18 Embraer Maschinen.