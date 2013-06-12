Frontier Airlines meldet weniger Passagiere

Frontier Airlines konnte im Mai 2013 969.879 Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Minus von fünfzehn Prozentpunkten.

Das Angebot wurde von 1,165 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 960 Millionen Sitzplatzmeilen um achtzehn Prozentpunkte zurückgenommen. Verglichen mit dem Vorjahresmai verschlechterte sich die Nachfrage um sechzehn Prozentpunkte auf 878 Millionen Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verbesserte sich um einen Prozentpunkt auf rekordhohe 91 Prozent. Frontier Airlines hat ihren Hauptsitz in Denver und ist im Besitz von Republic Airways Holdings.Die Airline betreibt 59 Airbus und 18 Embraer Maschinen.