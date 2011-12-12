Frontier Airlines meldet mehr Verkehr

Frontier Airlines konnte im November 2011 1,153 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Plus von fünf Prozent.

Das Angebot wurde von 1,166 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 1,142 Milliarden Sitzplatzmeilen um zwei Prozentpunkte zurückgenommen. Verglichen mit dem Vorjahresnovember verbesserte sich die Nachfrage um sechs Prozentpunkte auf 1,001 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verbesserte sich um sieben Prozentpunkte auf starke 88 Prozent. Frontier Airlines hat ihren Hauptsitz in Denver und ist im Besitz von Republic Airways Holdings.