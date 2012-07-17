Frontier Airlines meldet weniger Passagiere

Frontier Airlines konnte im Juni 2012 1,212 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Minus von dreizehn Prozentpunkten.

Das Angebot wurde von 1,330 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 1,215 Milliarden Sitzplatzmeilen um neun Prozent zurückgenommen. Verglichen mit dem Vorjahresjuni verschlechterte sich die Nachfrage um sechs Prozentpunkte auf 1,126 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verbesserte sich um drei Prozentpunkte auf starke 93 Prozent. Mit Frontier flogen in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres 6,623 Millionen Passagiere, dies waren sieben Prozent weniger als in der gleichen Vorjahresspanne. Frontier Airlines hat ihren Hauptsitz in Denver und ist im Besitz von Republic Airways Holdings.Die Airline betreibt 59 Airbus und 18 Embraer Maschinen.