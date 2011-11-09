Frontier Airlines meldet mehr Verkehr

Frontier Airlines konnte im Oktober 2011 1,234 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Plus von zwei Prozent.

Das Angebot wurde von 1,229 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 1,188 Milliarden Sitzplatzmeilen um drei Prozent zurückgenommen. Verglichen mit dem Vorjahresoktober verbesserte sich die Nachfrage um zwei Prozent auf 1,040 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verbesserte sich um 5 Prozentpunkte auf starke 88 Prozent. Frontier Airlines hat ihren Hauptsitz in Denver und ist im Besitz von Republic Airways Holdings.