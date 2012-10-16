Bei Frontier brechen die Passagierzahlen ein

Frontier Airlines konnte im September 2012 1,030 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Minus von achtzehn Prozentpunkten.

Das Angebot wurde von 1,208 Milliarden Sitzplatzmeilen auf 1,031 Milliarden Sitzplatzmeilen um fünfzehn Prozentpunkte zurückgenommen. Verglichen mit dem Vorjahresseptember verschlechterte sich die Nachfrage um dreizehn Prozentpunkte auf 907 Millionen Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verbesserte sich um zwei Prozentpunkte auf 88 Prozent. Mit Frontier und ihren regionalen Diensten flogen in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres 10,134 Millionen Passagiere, dies waren elf Prozent weniger als in der gleichen Vorjahresspanne. Frontier Airlines hat ihren Hauptsitz in Denver und ist im Besitz von Republic Airways Holdings. Die Airline betreibt 59 Airbus und 18 Embraer Maschinen.