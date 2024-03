Boeing 737 von Air North bei Aviationtag

Aviationtag verkündet mit Stolz den Release der neuesten Ergänzung der Aviationtag X Air North Collection - die Boeing 737-200 C-GNAU.

Nach dem erfolgreichen ersten Teil der Partnerschaft, der Hawker Siddeley HS 748 ist die Boeing 737 C-GNAU das zweite Flugzeug in der Zusammenarbeit zwischen Aviationtag und Air North. Diese Edition ist nicht nur die erste Boeing 737-200 in der Aviationtag-Kollektion, sondern stellt auch eine besondere Fort-setzung der Partnerschaft mit Air North dar.

Die Boeing 737 C-GNAU mit der Seriennummer (MSN) 21817 wurde 1979 zunächst an Piedmont Airlines ausgeliefert und trug den Namen Peninsula Pacemaker" mit der Registrierung N772N. Nach Einsätzen bei USAir und US Airways kam die Maschine 2001 nach Kanada und erhielt unter Royal Airlines die Registrierung C-GNAU. Nach ihrem Einsatz für Canada 3000 im Jahr 2002 fand die Maschine ihre Heimat bei Air North im Yukon, wo sie bis zu ihrer Ausmusterung im Jahr 2011 in Whitehorse stationiert blieb. Bei Air North läutete die C-GNAU zusammen mit der C-FJLB das Jetzeitalter im Liniendienst von Whitehorse nach Vancouver, Edmonton und Calgary ein, bevor sie in den Ruhestand ging und Platz für eine B737-400 und vier B737-500 machte.

Das Jahr 2023 markiert einen im wahrsten Sinne des Wortes einschneidenden Moment in der Geschichte der Boeing 737 C-GNAU. Nach sorgfältigem Zuschnitt und anschließendem Upcycling wurde sie 2024 als einzigartiger Aviationtag wiedergeboren, vielseitig einsetzbar als Schlüsselanhänger oder Gepäckanhänger.

"In Zusammenarbeit mit Air North freuen wir uns, die Boeing 737-200, das zweite Mitglied unserer gemeinsamen Kollektion, zu präsentieren. Diese ikonische Ergänzung folgt auf die HS748 und zeigt das Interesse am Erhalt von Teilen der Luftfahrt, das unsere Marken teilen", sagt Tobias Richter, Chief Commercial Officer von Aviationtag.

Die Aviationtag X Air North Edition ist ab sofort auf www.aviationtag.com zu Preisen ab 34,95€ erhältlich.

ÜBER AVIATIONTAG

Vor siebzehn Jahren erfüllte sich der passionierte "Aviation-Geek" Stephan Boltz seinen Traum, indem er mit der bordbar design GmbH ausgemusterte Flugzeugtrolleys in funktionale Designmöbel umformte. Im Laufe der Jahre baute er sich ein weltweites Netzwerk innerhalb der Luftfahrtbranche auf, und seine Leidenschaft für die Luftfahrt wurde immer stärker. Im Jahr 2016 entstand die Idee, ausgemusterten Flugzeugen neben Trolleys ein zweites Leben zu schenken, und so entstand Aviationtag - ein Stück Luftfahrtgeschichte in Ihrer Tasche. Als das Projekt 2018 seine Reiseflughöhe erreicht hatte, war es an der Zeit, einen weiteren erfahrenen Airliner, Tobias Richter, als Chief Commercial Officer an Bord zu holen, der seitdem den Bereich Aviationtag leitet.

ÜBER AIR NORTH, YUKON'S AIRLINE

Air North, Yukon's Airline, die 2020 von Tripadvisor zur besten Fluggesellschaft Kanadas gekürt wurde, bietet authentische Yukon-Gastfreundschaft zwischen Yukon und British Columbia, Alberta, den Northwest Territories und Ontario sowie innerhalb des Territoriums. Der durchdachte Bordservice, die kostenlosen leichten Mahlzeiten und das großzügige Freigepäck haben der Fluggesellschaft gute Kritiken eingebracht. Air North wurde 1977 gegründet und gehört zu 49 % der Vuntut Gwitchin First Nation, und jeder 15. Yukoner ist an dem Unternehmen beteiligt. Erfahren Sie mehr unter flyairnorth.com.