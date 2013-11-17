Boeing 737 Flug Boeing 737-800 Cockpit
Captain Alex Sutter hat uns eine tolle Fotostrecke von einem Flug in einer Boeing 737-800 von Istanbul nach München bereitgelegt.
Ein guter Kollege von mir hat eine Zeitlang bei Pegasus Airlines auf der Boeing 737-800 gearbeitet. Hier hat er uns eine Fotostrecke von einem Boeing 737-800 Flug von Istanbul nach München aufbereitet. Alle Fotos stammen von Captain Alex Sutter und seinem First Officer.
Besten Dank an Alex.
Jeder Linienflug fängt mit der Flugvorbereitung an (Foto: Alex Sutter)
Heute übernehmen wir die Boeing 737-800 "Damla" (Foto: Alex Sutter)
Am Flugzeug angekommen, folgt der Outsidecheck (Foto: Alex Sutter)
Boeing 737-800, ready for engine start (Foto: Alex Sutter)
Boeing 737-800 im Steigflug (Foto: Alex Sutter)
Boeing 737-800 im Steigflug (Foto: Alex Sutter)
Boeing 737-800 im Reiseflug nach Koman FMS (Foto: Alex Sutter)
Boeing 737-800 im Reiseflug nach Koman Karte (Foto: Alex Sutter)
Boeing 737-800 im Reiseflug nach Koman auf dem ND (Foto: Alex Sutter)
Boeing 737-800 im Reiseflug auf FL380 (Foto: Alex Sutter)
Boeing 737-800 im Reiseflug auf FL380 (Foto: Alex Sutter)
Boeing 737-800 Büroarbeit auf 11.500 Meter über Meer (Foto: Alex Sutter)
Boeing 737-800 Besuch aus der Kabine (Foto: Alex Sutter)
Boeing 737-800 hier ist ihr Kapitän Alex Sutter (Foto: Alex Sutter)
Boeing 737-800 im Reiseflug in der Region Graz (Foto: Alex Sutter)
Boeing 737-800 im Reiseflug über den Alpen (Foto: Alex Sutter)
Boeing 737-800 jetzt geht es in den Anflug (Foto: Alex Sutter)
Boeing 737-800 Vorbereitung für den Anflug 08R in München (Foto: Alex Sutter)
Boeing 737-800 im Downwind 08R auf FL380 (Foto: Alex Sutter)
Boeing 737-800 Eindrehen auf 08R (Foto: Alex Sutter)
Boeing 737-800 Established (Foto: Alex Sutter)
Boeing 737-800 Final 08R, Cleared to Land (Foto: Alex Sutter)
Boeing 737-800 in München angekommen (Foto: Alex Sutter)
Besten Dank an Alex Sutter