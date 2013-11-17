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Boeing 737 Flug

17.11.2013 RK
Boeing 737 800 Cockpit
Boeing 737-800 Cockpit

Captain Alex Sutter hat uns eine tolle Fotostrecke von einem Flug in einer Boeing 737-800 von Istanbul nach München bereitgelegt.

Ein guter Kollege von mir hat eine Zeitlang bei Pegasus Airlines auf der Boeing 737-800 gearbeitet. Hier hat er uns eine Fotostrecke von einem Boeing 737-800 Flug von Istanbul nach München aufbereitet. Alle Fotos stammen von Captain Alex Sutter und seinem First Officer.

Besten Dank an Alex.

Flug Pegasus Airlines Saw Muc Flugvorbereitung
Jeder Linienflug fängt mit der Flugvorbereitung an (Foto: Alex Sutter)

Flug Pegasus Airlines Saw Muc Flugvorbereitung Boeing737 Damla
Heute übernehmen wir die Boeing 737-800 "Damla" (Foto: Alex Sutter)

Flug Pegasus Airlines Saw Muc Flugvorbereitung Outesidecheck
Am Flugzeug angekommen, folgt der Outsidecheck (Foto: Alex Sutter)

Flug Pegasus Airlines Saw Muc Boeing737 Ready
Boeing 737-800, ready for engine start (Foto: Alex Sutter)

Flug Pegasus Airlines Saw Muc Boeing737 Im Climb
Boeing 737-800 im Steigflug (Foto: Alex Sutter)

Flug Pegasus Airlines Saw Muc Boeing737 Im Climb2
Boeing 737-800 im Steigflug (Foto: Alex Sutter)

Flug Pegasus Airlines Saw Muc Boeing737 Enroute Koman 1
Boeing 737-800 im Reiseflug nach Koman FMS (Foto: Alex Sutter)

Flug Pegasus Airlines Saw Muc Boeing737 Enroute Koman Karte
Boeing 737-800 im Reiseflug nach Koman Karte (Foto: Alex Sutter)

Flug Pegasus Airlines Saw Muc Boeing737 Enroute Koman 3
Boeing 737-800 im Reiseflug nach Koman auf dem ND (Foto: Alex Sutter)

Flug Pegasus Airlines Saw Muc Boeing737 Enroute Koman F L380
Boeing 737-800 im Reiseflug auf FL380 (Foto: Alex Sutter)

Flug Pegasus Airlines Saw Muc Boeing737 Enroute Koman F L380 Instrumente
Boeing 737-800 im Reiseflug auf FL380 (Foto: Alex Sutter)

Flug Pegasus Airlines Saw Muc Boeing737 Enroute Buero
Boeing 737-800 Büroarbeit auf 11.500 Meter über Meer (Foto: Alex Sutter)

Flug Pegasus Airlines Saw Muc Boeing737 Besuch Aus Der Kabine
Boeing 737-800 Besuch aus der Kabine (Foto: Alex Sutter)

Flug Pegasus Airlines Saw Muc Boeing737 Capt Alex Sutter
Boeing 737-800 hier ist ihr Kapitän Alex Sutter (Foto: Alex Sutter)

Flug Pegasus Airlines Saw Muc Boeing737 in D R Graz
Boeing 737-800 im Reiseflug in der Region Graz (Foto: Alex Sutter)

Flug Pegasus Airlines Saw Muc Boeing737 Ueber Den Alpen
Boeing 737-800 im Reiseflug über den Alpen (Foto: Alex Sutter)

Flug Pegasus Airlines Saw Muc Boeing737 Jetzt Gehts in Den Anflug
Boeing 737-800 jetzt geht es in den Anflug (Foto: Alex Sutter)

Flug Pegasus Airlines Saw Muc Boeing737 Anflug 08 Muc
Boeing 737-800 Vorbereitung für den Anflug 08R in München (Foto: Alex Sutter)

Flug Pegasus Airlines Saw Muc Boeing737 Queranflug 08 Muc
Boeing 737-800 im Downwind 08R auf FL380 (Foto: Alex Sutter)

Flug Pegasus Airlines Saw Muc Boeing737 Eindrehen 08 Muc
Boeing 737-800 Eindrehen auf 08R (Foto: Alex Sutter)

Flug Pegasus Airlines Saw Muc Boeing737 Established 08 Muc
Boeing 737-800 Established (Foto: Alex Sutter)

Flug Pegasus Airlines Saw Muc Boeing737 Final 08 Muc
Boeing 737-800 Final 08R, Cleared to Land (Foto: Alex Sutter)

Flug Pegasus Airlines Saw Muc Boeing737 Parking Muc
Boeing 737-800 in München angekommen (Foto: Alex Sutter)

Besten Dank an Alex Sutter

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