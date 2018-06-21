Delta kauft weitere Bombardier Jets

Delta Connect Bombardier CRJ900 (Foto: Bombardier)

Delta Airlines stärkt das Regionalgeschäft mit zwanzig weiteren Bombardier CRJ900, die neuen Airliner werden durch Delta Connection betrieben.

Laut Bombardier hat dieser Festauftrag einen Wert von 961 Millionen US Dollar. Die Jets werden für 70 Passagiere in zwei Klassen ausgelegt und sollen ab Ende Jahr an Delta übergeben werden. Bei dem CRJ900 handelt es sich um ein zweistrahliges Linienflugzeug, das zu einer Familie aus dem Challenger Business Jet weiterentwickelt wurde, Bombardier konnte bereits 1953 CRJ Jets verkaufen.