Delta Airlines mit mehr Passagieren

Airbus A330-300 242-tonne variant Delta

Bei Delta Airlines stiegen im Oktober 2016 insgesamt 15,710 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresoktober einem Wachstum von 0,6 Prozent.

Verglichen mit dem Vorjahresoktober hat die zweitgrösste Fluggesellschaft Amerikas die Verkehrsleistung um 1,7 Prozent auf 20,649 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Nachfrage verschlechterte sich um 0,3 Prozent auf 17,575 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresoktober um 1,8 Prozentpunkte auf immer noch solide 85,1 Prozent verschlechtert.

Die Frachtleistung hat sich um 5,9 Prozent auf 181 Millionen Tonnenmeilen abgeschwächt.

Mit Delta Airlines flogen in den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres 154,415 Millionen Passagiere, das waren 2,4 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.