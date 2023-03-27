Japan Airlines kauft Boeing 737 MAX 8

Boeing 737-8 Japan Airlines (Foto: Boeing)

Japan Airlines hat bei Boeing 21 Boeing 737-8 Verkehrsflugzeuge bestellt, die Flugzeuge sollen hauptsächlich auf Inlandstrecken eingesetzt werden.

Japan Airlines (JAL) wird die Boeing 737-8 aus dieser Bestellung ab dem Jahr 2026 in seine Flotte aufzunehmen. Die Boeing 737 MAX senkt den Treibstoffverbrauch und die Kohlendioxidemissionen im Vergleich zu der Boeing 737-800 um 15 Prozent. Darüber hinaus ist die 737 MAX auch leiser als das Vorgängermuster.

Die 737 MAX-Familie verfügt über die neuesten LEAP-1B-Triebwerke von CFM International, hochmoderne Winglets und andere aerodynamische Verbesserungen zur Leistungssteigerung. Mehr als 50 Fluggesellschaften weltweit betreiben über 900 737 MAX-Flugzeuge, die seit Ende 2020 über 1,4 Millionen Umsatzflüge mit insgesamt mehr als 3,5 Millionen Flugstunden absolviert haben.