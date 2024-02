Ex Airbus A330 von Air Greenland bei Aviationtag

Ex Airbus A330 von Air Greenland bei Aviationtag

Begib dich auf eine einzigartige Reise mit der neuesten Edition von Aviationtag, gefertigt aus dem legendären Airbus A330-200 OY-GRN, liebevoll bekannt als "Norsaq".

In Grönländisch bezeichnet Norsaq einen Wurfstock oder Stab, der zum Vortreiben einer Harpune verwendet wird, ein lebenswichtiges Instrument in der traditionellen Jagd.

Norsaq ist nicht nur ein Flugzeug - sie ist ein Symbol für Verbindung, Erlebnisse und ein Stück grönländischer Geschichte, das einen der abgelegensten Orte der Erde mit dem Rest der Welt verbindet. Über zwei Jahrzehnten diente sie als Hauptverbindung zwischen Grönland und Dänemark. Norsaq hat mehr getan als nur Passagiere zu transportieren. Sie hat Familien verbunden und Türen zu Abenteuern geöffnet.

Zusätzlich zu den Reisen zwischen Dänemark und Grönland hat sie auch viele Charterflüge mit glücklichen Touristen ins südliche Europa durchgeführt und die Teilnahme grönländischer Athleten an den Arktischen Winterspielen in Kanada und den USA ermöglicht. Norsaq hat sogar Live-Bands in der Luft eine Bühne geboten, eine Hochzeit miterlebt und ist das dauerhafte Symbol des Reisens für Generationen von Grönländern geblieben.

"In einem ergreifenden Abschied hat Norsaq, ein von vielen geschätztes ikonisches Flugzeug, einen zeremoniellen Tiefflug über die Hauptstadt Nuuk durchgeführt und die Stadt in einem Moment kollektiver Ehrfurcht innegehalten. Norsaqs Reisen über den Atlantik haben nicht nur Landschaften, sondern auch Herzen und Geschichten verbunden, wodurch sie einen besonderen Platz in der Erzählung unserer Passagiere und der breiteren Gemeinschaft erhalten hat", erklärte Jacob Nitter Sørensen, CEO von Air Greenland.

Er drückte seine Zufriedenheit darüber aus, das Erbe von Norsaq durch die neuen Aviationtags zu bewahren und Einzelpersonen die Möglichkeit zu bieten, ein Stück Geschichte in den Händen zu halten. "Wenn Norsaq zu ihrem endgültigen Bestimmungsort übergeht, bleibt ihr Geist bestehen und lädt alle dazu ein, ein Teil dieser bemerkenswerten Geschichte zu besitzen", fügte er hinzu.

Norsaq hat 41.364 Flugstunden absolviert und 10.112 Starts und Landungen durchgeführt, bevor sie am 12. März 2023 ihren endgültigen Ruheplatz fand. In diesem Zusammenhang hat Air Greenland beschlossen, Norsaq auf dem Weg zu ihrem neuen und letzten Bestimmungsort in Nuuk in Grönland niedrig fliegen zu lassen. Ihr letzter Flug GL930 von Kopenhagen nach Tucson machte einen einzigartigen Loop über die Hauptstadt von Grönland, wo die meisten Einwohner herauskamen, um dem Flugzeug Lebewohl zu sagen.

Und jetzt kannst du als Aviationtag-Besitzer ein Stück dieses Erbes besitzen - eine Luftfahrtgeschichte, die du als Schlüsselanhänger oder Gepäckanhänger tragen kannst.

Es ist mehr als nur ein Anhänger; es ist die Geschichte von Norsaq, die weiterhin reisen wird.

"Unsere Zusammenarbeit mit Air Greenland symbolisiert unser Engagement, legendäre Flugzeuge wie Norsaq in zeitlose Aviationtags zu verwandeln und Enthusiasten die Möglichkeit zu geben, ein greifbares Stück Luftfahrterbe zu tragen", sagt Tobias Richter, Chief Commercial Officer von Aviationtag.

Die limitierte Norsaq Edition ist jetzt auf www.aviationtag.com/airgreenland ab 39,95€ erhältlich.