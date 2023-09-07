ACG finalisiert Boeing 737 Auftrag

Boeing 737 MAX 10 Erstflug (Foto: Boeing)

Der Flugzeugleasingspezialist Aviation Capital Group (ACG) hat bei Boeing einen Auftrag über dreizehn Boeing 737 aus der MAX-Familie abgeschlossen.

Der neue Auftrag umfasst sieben Boeing 737-8 und sechs Boeing 737-10 Jets. Mit dieser Bestellung erhöht die Aviation Capital Group ihren Auftragsbestand auf 47 Boeing 737 aus der MAX-Familie. Die Boeing 737-8 kann je nach Konfiguration bis zu 210 Passagiere mit einer Reichweite von 6.500 Kilometer befördern, während die 737-10, das größte 737 MAX-Modell, bis zu 230 Passagiere über eine Reichweite von 5.750 Kilometer transportieren kann. Beide Varianten reduzieren den Treibstoffverbrauch und die CO2-Emissionen im Vergleich zu den Flugzeugen, die sie ersetzen, um bis zu zwanzig Prozent.