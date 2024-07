Aviationtag und Widerøe feiern zusammen

Widerøe De Havilland Canada DHC-8-300 Dash 8 Registrierung LN-WFP (Foto: Widerøe)

Aviationtag freut sich, eine besondere Zusammenarbeit mit der norwegischen Regionalfluggesellschaft Widerøe bekannt zu geben, um das 90-jährige Bestehen der Airline zu feiern.

Diese exklusive Edition besteht aus upgecycelten Teilen der De Havilland Cana-da DHC-8-300, auch bekannt als "Dash 8", Registrierung LN-WFP. Das Flugzeug wurde im Mai 1998 an Widerøe ausgeliefert und leistete 25 Jahre lang treue Dienste für die Fluggesellschaft, bevor es im Juni 2023 ausgemustert wurde. Diese einzigartige Aviationtag-Edition, die in vier Farben erhältlich ist, kann ab so-fort unter www.aviationtag.com erworben werden.

Widerøe Dash 8 LN-WFP im Hangar (Foto: Widerøe)

Widerøe, mit Hauptsitz in Bodø, ist stolz darauf, durch diese Zusammenarbeit Teil der Erhaltung norwegischer Luftfahrtgeschichte zu sein. Durch das Upcycling der ausgemusterten Dash 8 erinnern Aviationtag und Widerøe nicht nur an die geschichtsträchtige Vergangenheit der Fluggesellschaft, sondern fördern auch die Nachhaltigkeit in der Luftfahrt.

Tobias Richter, CCO von Aviationtag, zeigte sich begeistert von dem Projekt: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Widerøe bei dieser Sonderedition. Es ist uns eine Ehre, Teile der Dash 8 in Aviationtags umzuwandeln, die es Luftfahrtenthusiasten ermöglichen, ein Stück norwegischer Luftfahrtgeschichte zu besitzen. Diese Zusammenarbeit ist ein Beispiel für unser Engagement für Nachhaltigkeit und die Bewahrung des Erbes ikonischer Flugzeuge."

Aviationtag Widerøe De Havilland Canada DHC-8-300 Dash 8 LN-WFP (Foto:AT)

Christian Skaug, CCO von Widerøe, zeigte sich ebenfalls begeistert: "Wir bei Widerøe sind stolz darauf, mit Aviationtag an diesem Projekt zusammenzuarbeiten. Mit dieser Sonderedition feiern wir nicht nur unser 90-jähriges Bestehen, sondern auch eine Hommage an die bemerkenswerte Dash 8, die unserer Fluggesellschaft seit den 1990er Jahren treue Dienste geleistet hat. Wir freuen uns, Luftfahrtbegeisterten die Möglichkeit bieten zu können, einen Teil der fantastischen Geschichte von Widerøe zu besitzen und gleichzeitig nachhaltige Praktiken in der Luftfahrtindustrie zu unterstützen."

Die limitierte Auflage umfasst vier Farbvarianten, die jeweils ein Stück der Widerøe-Geschichte repräsentieren. Die Aviationtag-Serie würdigt die Geschichte der Fluggesellschaft und den engagierten Einsatz der Dash 8-Flugzeuge.

Aviationtag Widerøe De Havilland Canada DHC-8-300 Dash 8 LN-WFP (Foto:AT)

Weitere Informationen und die Möglichkeit, einen Aviationtag zu erwerben, finden Sie unter https://www.aviationtag.com/wideroe .

ÜBER AVIATIONTAG

Vor achtzehn Jahren erfüllte sich der passionierte "Aviation-Geek" Stephan Boltz seinen Traum, indem er mit der bordbar design GmbH ausgemusterte Flugzeugtrolleys in funktionale Designmöbel umformte. Im Laufe der Jahre baute er sich ein weltweites Netzwerk innerhalb der Luftfahrtbranche auf, und seine Leidenschaft für die Luftfahrt wurde immer stärker. Im Jahr 2016 entstand die Idee, ausgemusterten Flugzeugen neben Trolleys ein zweites Leben zu schenken, und so entstand Aviationtag - ein Stück Luftfahrtgeschichte in Ihrer Tasche. Als das Projekt 2018 seine Reiseflughöhe erreicht hatte, war es an der Zeit, einen weiteren erfahrenen Flieger, Tobias Richter, als Chief Commercial Officer an Bord zu holen, der ausschließlich den Bereich Aviationtag leitet.

ÜBER WIDEROE

Widerøe ist die älteste norwegische Luftfahrtgruppe mit 3.500 engagierten Mitarbeitern. Die Gruppe besteht aus den Tochtergesellschaften Widerøe's Flyveselskap AS, Widerøe Ground Handling AS, Wi-derøe Technical Services AS, Widerøe Zero AS, Widerøe Property AS und Widerøe Asset AS. Widerøe AS ist eine Tochtergesellschaft innerhalb der norwegischen Gruppe.

Als Anbieter wichtiger öffentlicher Verkehrsmittel im ländlichen Norwegen spielen die Flüge von Widerøe eine wichtige Rolle bei der Unterstützung von Unternehmen, Gesundheitswesen, Bildung, Tourismus und Kultur. Seit mehr als 90 Jahren ermöglicht der Betrieb von Widerøe den Menschen, entlang der aus-gedehnten norwegischen Küstenlinie zu leben. Eine Aufgabe, auf die Widerøe sehr stolz ist und die es auch in den nächsten 90 Jahren fortsetzen will.

Die Flyveselskap von Widerøe fliegt 49 Ziele in Norwegen und Europa an. Die Flotte besteht aus 48 Flug-zeugen, darunter 45 De Havilland Dash 8 Turboprops sowie 3 Embraer E2 Jets. Das einzigartige Kurzstreckennetz in Norwegen ist das Herzstück von Widerøe, das sowohl im Auftrag des Verkehrsministeriums als auch auf kommerziellen Strecken betrieben wird. Widerøe Ground Handling bietet Bodendienste an 41 Flughäfen an, während Widerøe Technical Services an fünf Standorten in ganz Norwegen Flugzeug-wartung anbietet.

