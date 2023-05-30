Mit Condor von Frankfurt nach Edmonton

Condor Boeing 767 (Foto: Condor)

Am vergangenen Freitag hat Condor die Strecke zwischen Frankfurt und dem kanadischen Edmonton aufgenommen, die Linie wird mit einer Boeing 767 bedient.

Das Tor zu Kanadas Norden: Am Freitag, den 26.Mai 2023, hob erstmals ein Condor Flug von Frankfurt ab in Richtung Edmonton. Damit nimmt der Ferienflieger die zwei wöchentlichen Verbindungen in die Hauptstadt der kanadischen Provinz Alberta auf. Die Direktflüge werden dienstags und freitags angeboten.

Für Flug DE2468 kam eine Boeing 767 zum Einsatz, die Reisende in die Millionenstadt am Ufer des North Saskatchewan River bringt. Vor Ort werden Gäste und Crew vom Flughafen Edmonton gebührend begrüßt. Danach könnte es zum Beispiel zu den kanadischen Rocky Mountains gehen oder in einen der örtlichen Nationalparks. Die Stadt selbst begeistert mit zahlreichen Festivals und kulturellen Aktivitäten sowie einer lebhaften Gastronomieszene und vielen Einkaufsmöglichkeiten.

Mit dem neuen Ziel erweitert Condor das Kanada-Angebot auf insgesamt fünf Destinationen: Neben Edmonton steuert Deutschlands beliebtester Ferienflieger Toronto, Vancouver, Whitehorse und Halifax an.