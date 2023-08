Blue Air bestellt bei Boeing zwei 737-800 Jets

Die Tiefpreisfluggesellschaft aus Rumänien bestellt für 150 Millionen Dollar Jets bei Boeing

Der Flugzeughersteller Boeing gab am Dienstag bekannt, dass er von der rumänischen Tiefpreisfluglinie Blue Air eine Bestellung über zwei Boeing 737-800 Flugzeuge der nächsten Generation erhalten habe. Die Bestellung im Wert von etwa 150 Millionen USD beinhaltet zusätzlich das Bezugsrecht für zwei weitere Flugzeuge und noch 2008 wird Blue Air eine geleaste Boeing 737-800 in Betrieb nehmen, meldete Boeing. Blue Air nahm den Betrieb 2004 auf und fliegt von der rumänischen Hauptstadt Bukarest aus europäische Destinationen an.