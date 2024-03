Beste Unterhaltung an Bord von Emirates

Emirates Airlines Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Emirates erhält "Best Inflight Entertainment Award" für das erfolgreichste Unterhaltungsprogramm weltweit.

Bei den diesjährigen Airline Ratings 2024 Airline Excellence Awards wurde Emirates mit dem "Best Inflight Entertainment Award" für sein Unterhaltungsprogramm ice ausgezeichnet.

Emirates konnte sich im Finale gegen eine Vielzahl globaler Fluggesellschaften durchsetzen und erhielt für sein Inflight-Entertainment-Angebot die höchste Auszeichnung. Mit über 6.500 On-Demand-Kanälen und seiner umfangreichen Auswahl an hochwertigen Programmen ist ice das grösste Unterhaltungsprogramm am Himmel und der klare Gewinner der Auszeichnung "Best Inflight Entertainment“.

Bordunterhaltung bei Emirates (Foto: Emirates)

Passagiere, die mit Emirates fliegen, freuen sich über eine erstklassige Auswahl an Inhalten, darunter:

Mehr als 2.000 Hollywood- und internationale Filme

Hunderte TV-Serien und Boxsets, darunter die neuesten Sendungen der führenden Streaming-Plattformen von Brands wie HBO Max, Discovery+, BBC und Bloomberg Originals

Über 200 Dokumentarfilme und beliebte TV-Doku-Serien

Mehr als 300 Bollywood- und südasiatische Filme und Fernsehsendungen in 13 Sprachen

Kino-Highlights in über 50 Sprachen mit mehr als 600 internationalen Filmen aus Europa, Afrika, Asien und Lateinamerika

Über 300 Filme mit Untertiteln und 140 Filme mit Audiodeskription, die insbesondere für Menschen mit Sehbehinderung geeignet sind

Emirates-Kopfhörer werden in allen Kabinenklassen zur Verfügung gestellt, darunter Bowers & Wilkins E1-Kopfhörer in der First Class, ausgestattet mit Noise-Cancelling-Technologie, sowie spezielle Kinderkopfhörer für mehr Komfort. Alle Kopfhörer sind zudem mit Hörgeräten kompatibel

Eine Musikbibliothek mit über 3.500 Alben und persönlichen Wiedergabelisten

Fünf Live-TV-Kanäle, darunter drei Nachrichtenkanäle und zwei mit Live-Sportübertragungen

Über 250 spezielle Kinder- und Familienkanäle

Inhalte zur Weiterbildung und Stärkung des eigenen Wohlbefindens

Zahlreiche Podcasts und Hörbücher

Kostenloses Wi-Fi an Bord für Emirates-Skywards-Mitglieder

Emirates aktualisiert sein Unterhaltungsangebot an Bord jeden Monat und erweitert es um Hunderte von Filmen, Fernsehsendungen, Podcasts sowie Musikkanäle. Emirates geht zudem exklusive Partnerschaften mit den besten Anbietern ein. Kunden können sich ihr eigenes ice-Erlebnis bereits vor dem Flug zusammenstellen, indem sie in der Emirates-App nach Filmen oder Fernsehsendungen stöbern und eine Vorauswahl treffen, die dann mit dem ice-Programm an Bord synchronisiert wird.

Emirates arbeitet bereits seit fast 30 Jahren an seinem Bordunterhaltungsprogramm, als das Unternehmen als eine der ersten Fluggesellschaften Videoinhalte für Passagiere in der Economy Class einführte. Emirates hat sich ausserdem verpflichtet, seine Inhalte für Menschen mit Behinderungen zugänglich zu machen und setzt damit Industriestandards. Emirates war die erste Fluggesellschaft der Welt, die audiodeskriptive Tonspuren und Untertitel für Filme in einem Bordunterhaltungssystem einführte.

„Unsere Redakteure waren sich einig in Ihrem Lob für das Bordunterhaltungssystem ice von Emirates. Diese frühe Investition in das Bordunterhaltungssystem hat sich für Emirates ausgezahlt, und gerade wenn man denkt, dass es nicht besser werden kann - setzt Emirates erneut die Messlatte höher," so Geoffrey Thomas, Chefredakteur von Airlineratings.com.

Die AirlineRatings.com Airline Excellence Awards werden von einem Redaktionsteam mit langjähriger Erfahrung auf der Grundlage solider Kriterien wie Produkt- und Sicherheitsbewertungen, Bewertungen von Passagieren auf AirlineRatings.com und Trip Advisor sowie der Gesamtrentabilität bewertet.

Emirates