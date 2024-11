Emirates kooperiert mit Spotify

Emirates Airbus A380 (Foto: Airbus)

Emirates hat eine neue Kooperation mit dem weltweit beliebtesten Audio-Streaming-Dienst Spotify gestartet und bietet ab sofort auf Flügen zu 140 Destinationen die Möglichkeit an, Spotify zu nutzen.

Spotify bietet Kunden eine grosse Auswahl an Podcasts und Playlists und kann von allen Passagieren über das Bordunterhaltungsprogramm ice genutzt werden.

Die exklusiv ausgewählten Inhalte der beliebten Musik-Playlists sowie Podcasts sind in mehreren Sprachen, darunter Englisch, Portugiesisch, Tagalog und Deutsch, an Bord abrufbar. 2025 sollen weitere Sprachen wie Spanisch und Hindi hinzukommen. Neue Podcasts und Musik werden regelmässig hinzugefügt, um die bestehende Bibliothek von Emirates mit mehr als 3.500 Stunden Musik zu ergänzen.

Zugang zu den besten Spotify-Podcasts

Fluggäste von Emirates können jetzt die vielfältige Podcast-Bibliothek von Spotify mit über 140 Episoden aus den Bereichen Wirtschaft, Sport, Unterhaltung und True Crime erkunden. Abrufbar sind beispielsweise die Podcasts What Now? with Trevor Noah, The Bill Simmons Podcast mit namhaften Gästen wie Tom Hanks, Adam Sandler und Larry David, Case 63, ein geskripteter Podcast der für seine fesselnden Geschichten bekannt ist und The Journal - ein Podcast von Spotify und dem Wall Street Journal über Geld, Wirtschaft und Macht.

Spotify Signature-Playlisten für Emirates

Um den Kunden von Emirates ein individuelles Reiseerlebnis zu bieten, gibt es Playlists für Fans aller Musikrichtungen und Jahrzehnte. Die beliebtesten Spotify-Playlisten werden in Form von Mixtapes präsentiert, die von den Spotify-Redakteuren erstellt werden. Dazu gehören das RapCaviar Mixtape mit den neuesten Hip-Hop-Songs, das lebendige Viva Latino Mixtape, das All Out 90s Mixtape und die beliebten Listen Arabic Classics Mixtape und Jazz Classics Mixtape.

Spotify ist die neueste Ergänzung des renommierten und mehrfach preisgekrönten Bordunterhaltungsprogramms ice von Emirates. Mit mehr als 6.500 On-Demand-Unterhaltungskanälen in über 40 Sprachen ist für jeden etwas dabei. Kunden können auf mehr als 4.000 Stunden Spielfilme und TV-Kanäle, bis zu 3.500 Stunden Musik und Podcasts, mehr als 2.000 Hollywood- und internationale Filme, 250 Kinder- und Familienkanäle sowie Hunderte von TV-Serien und komplette Box-Sets zugreifen, darunter die neuesten Shows von Paramount+, HBO Max, Discovery+, BBC, Bloomberg Originals und Shahid.

