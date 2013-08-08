SAS meldet solide Zahlen

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im Juli 2013 2,371 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Plus von fünf Prozent.

Unter der SAS Gruppe fliegen die SAS und Wideroe. Zusammen haben die beiden Fluggesellschaften ihren Absatz im Juli 2013 um 12,2 Prozent auf 3,179 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöhen können. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresjuli um 15,1 Prozent auf 3,788 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Auslastung konnte gegenüber den Vormonaten stark verbessert werden und lag im Juli 2013 bei 83,9 Prozent , was gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat einer Verschlechterung von 2,1 Prozentpunkten entspricht.