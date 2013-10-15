SAS meldet mehr Passagiere

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im September 2013 2,679 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Plus von 1,1 Prozent.

Unter der SAS Gruppe fliegen die SAS Airlines und Wideroe. Zusammen haben die zwei Fluggesellschaften ihren Absatz im September um 1,6 Prozent auf 2,785 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöhen können. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresseptember um 5,2 Prozent auf 3,769 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Auslastung ist gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 2,6 Prozentpunkte auf 73,9 Prozent zurück gegangen. Mit SAS flogen in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres 25,646 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 0,6 Prozent.