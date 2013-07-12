Mehr Passagiere flogen mit SAS

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im Juni 2013 2,686 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Plus von 1,6 Prozent.

Unter der SAS Gruppe fliegen die SAS Airlines und die Regionalfluggesellschaft Wideroe aus Norwegen. Im Berichtsmonat Juni konnten die zwei Fluggesellschaften 2,880 Milliarden Sitzplatzkilometer verkaufen, das waren 2,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresjuni um 4,5 Prozent auf 3,625 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Auslastung ist gegenüber dem vergleichbaren Vormonat um 0,8 Prozentpunkte auf 79,5 Prozent zurückgegangen.