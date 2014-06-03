SAS stellt neue Langstrecken Innenausstattung vor

Scandinavian Airlines (SAS) modernisiert die Innenausstattung ihrer Langstreckenflotte mit neuen Sitzen, einem neuen Entertainment-System und WLAN-Zugang und hat jetzt die ersten Bilder der neuen Kabine freigegeben.

Insgesamt sieben Flugzeuge der Typen Airbus A330/A340 von SAS erhalten ein Kabinen-Upgrade. Die Inneneinrichtung ist ultra-modern und bietet mit den neuen Sitzen in den drei Serviceklassen SAS Business, SAS Plus (Premium Economy) und SAS Go und größeren Kabinenkomfort. Um die Flüge für SAS-Passagiere noch angenehmer zu gestalten, wird außerdem ein neues On-Demand-Unterhaltungssystem mit großen HD-Bildschirmen und WLAN-Zugängen installiert. Die Materialien und die Farbgebung in den neuen Kabinen wurden so ausgewählt, dass sie eine gemütliche und entspannende Atmosphäre schaffen. Alle Sitze in SAS Business haben direkten Zugang zum Gang und lassen sich für einen maximalen Komfort komplett flach stellen. Die Bettwäsche kommt von Hästens, dem ältesten Bettenhersteller in Schweden, um Passagieren ein hochwertiges Schlaferlebnis zu bieten. Das Design der Sitze in den Serviceklassen SAS Go und SAS Plus umfassen großzügige Staumöglichkeiten, und schaffen so extra Raum. Das erste Flugzeug mit der neuen Kabinenausstattung wird voraussichtlich Anfang 2015 in Betrieb genommen. Der Großteil der SAS-Langstreckenflotte wird innerhalb von zwölf Monaten folgen. Zu den SAS-Langstrecken gehören derzeit Flüge nach New York, Chicago, Washington, San Francisco, Peking, Shanghai, Tokio und Houston (ab August 2014). SAS