SAS finalisiert Airbus Bestellung

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS hat bei dem europäischen Flugzeughersteller Airbus einen Auftrag über zwölf Großraumflugzeuge finalisiert.

Diese Bestellung wurde bereits im Juni 2013 bekanntgegeben und konnte nun finalisiert werden. Der Listenpreis der acht Airbus A350-900 und vier Airbus A330 beträgt nach Angaben von SAS einem Wert von 3,3 Milliarden US Dollar. Die vier A330 Grossraumjets sollen ab 2015 geliefert werden und die ersten A350 sollen ab 2018 in die SAS Flotte integriert werden. SAS hat sich neben den Festbestellungen auch die Option für weitere sechs A350 Maschinen gesichert.