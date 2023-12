Emirates wird ausgezeichnet

Emirates Airbus A380 (Foto: Airbus)

Emirates hat beim prestigeträchtigen großen Finale der World Travel Awards 2023 fünf Preise erhalten.

Die Auszeichnungen, die von der First Class und der Bordunterhaltung bis hin zu Skywards und der Marke Emirates reichen, sind ein Beweis für die langjährigen Investitionen von Emirates in ihr herausragendes Kundenerlebnis.

Bei der Preisverleihung wurde Emirates zum dritten Mal in Folge zur weltweit führenden Fluggesellschaft für den Nahen Osten gekürt und erhielt die höchsten Auszeichnungen für Leading Airline Inflight Entertainment, Leading Airline Brand und Leading First Class. Emirates Skywards wurde ausserdem für das weltweit führende Prämienprogramm ausgezeichnet, eine Prämierung, die das Unternehmen bereits elfmal in den letzten zwölf Verleihungen erhalten hat.

Jedes Jahr sucht die Grand Tour der World Travel Awards auf der ganzen Welt nach herausragenden Leistungen und zeichnet regionale Tourismus- und Reiseorganisationen aus. Die World Travel Awards, die in diesem Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum feiern, sind weltweit als eines der renommiertesten Auszeichnungsprogramme der Branche anerkannt.

Emirates Überzeugung, dass es beim Verreisen nicht nur um das Ziel, sondern auch um die Reise selbst geht, unterstreicht die zahlreichen laufenden Investitionen in das Kundenerlebnis in der Luft und am Boden. Das Engagement der Fluggesellschaft, die Messlatte immer höher zu legen, sorgt nach wie vor dafür, dass Emirates für Reisende weltweit die erste Wahl bleibt.

Um das Markenversprechen "Fly Better" zu erfüllen, investiert Emirates zwei Milliarden US-Dollar in die Verbesserung des Borderlebnisses. Unter anderem wurde das F&B-Angebot überarbeitet und bietet nun unbegrenzt Kaviar in der First Class, ein spezielles Kinomenü und ein veganes Menü an. Auch die Modernisierung der Premium Economy Class ist bereits in vollem Gange - 22 A380-Flugzeuge verfügen nun über eine vollständig erneuerte Innenausstattung. Emirates bietet in jeder Kabinenklasse mit dem Bordunterhaltungsprogramm ice 6.500 On-Demand-Kanäle an. Film-Fans finden hier Blockbuster und exklusive Sendungen wie das Interview mit dem VAE-Astronauten Dr. Sultan AlNeyadi live von der Internationalen Raumstation.

In diesem Jahr wurde Emirates für seine führende Rolle im Tourismusbereich schon mehrfach gewürdigt, darunter der jüngste Doppelsieg als beste Airline der Welt und beste Airline im Nahen Osten bei den ULTRAs 2023, die von Reisenden weltweit gewählt wurden. Die Fluggesellschaft wurde ausserdem zur APEX World Class Airline 2024 und mit dem IFSA Award 2024 für den besten Bordkomfort gekürt und erhielt bei den Gulf Business Awards 2023 die Auszeichnung Transport & Logistics Company of the Year.

Emirates