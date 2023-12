Beste Unterhaltung bei Emirates

Airbus A380 Emirates Airlines (Foto: Emirates Airlines)

Emirates bietet beste Unterhaltung auf über 12.000 Metern Höhe und verrät, was Reisende an Bord in diesem Jahr am liebsten angeschaut oder angehört haben.

Meistgesehene Filme auf ice im Jahr 2023

Das Angebot des Emirates-Bordunterhaltungsprogramms ice (Information, Communication & Entertainment) umfasst mehr als 6.500 Kanäle mit Filmen, Fernsehsendungen, Musik, Podcasts und Live-TV. Zu den beliebtesten Filmen an Bord zählten in diesem Jahr der visuell beeindruckende Sci-Fi-Film Avatar: The Way of Water, Ticket to Paradise - eine Liebeskomödie mit George Clooney und Julia Roberts - und der beliebte Actionfilm Top Gun: Maverick. Auch klassische Filmreihen wie Herr der Ringe oder John Wick erfreuten sich grosser Beliebtheit. Zu den Familien-Favoriten 2023 gehören Der gestiefelte Kater, Tom & Jerry Cowboy Up!, Teen Titans Go! und DC Superhero Girls sowie The Super Mario Bros. Movie.

Beliebteste (TV-)Serien am Himmel

Auf langen Flügen schauten Reisende am liebsten Serien, wobei insbesondere alle Staffeln von HBO Max's Succession und beide Staffeln von The White Lotus beliebt waren. Im Comedy-Genre zeigten die Emirates-Passagiere eine Vorliebe für die beliebten Sitcoms Friends, Brooklyn Nine-Nine und The Big Bang Theory, während im Drama-Bereich viele Reisende The English und Women of the Movement sowie Your Honor mit Bryan Cranston in der Hauptrolle wählten. Zu den beliebtesten Sendungen für Kinder und Jugendliche gehörten Schooled! und SpongeBob Schwammkopf, während jüngere Kinder die australischen Sendungen Bluey und Hey Duggee sowie Supertato aus dem Vereinigten Königreich favorisierten.

Live-Sport

Auf den Live-TV-Kanälen von ice, darunter Sport 24, BBC World News, CNN und Sky News Arabia, verfolgten die Passagiere eine Vielzahl von sportlichen und gesellschaftlichen Ereignissen, wie die Krönung von King Charles III. und Queen Camilla, Formel 1®-Rennen, NFL Superbowl, English Premier League, Augusta Masters, ICC Cricket World Cup 2023, Rugby World Cup 2023, Wimbledon, DP World Tour und die US Open Tennis. Die meistgesehene Sportart im Emirates Live TV im Jahr 2023 war der ICC Cricket World Cup 2023.

Klangvolle Stunden an Bord

Aus einer Bibliothek mit über 3.000 Alben, mehr als 500 Playlists, über 40.000 Titeln und mehr als 4.000 Stunden Musik und Podcasts, zeigten die Passagiere von Emirates ihre musikalische Seite: Eines der beliebtesten Alben auf ice war Mozarts Kammermusik. Ed Sheerans Album Subtract war ebenfalls unter der Top drei. Nicht unerwartet ist, dass Taylor Swift und ihr Album Midnights den ersten Platz belegten. Kinder konnten von ice Juniors Music nicht genug bekommen: Cocomelon, Bluey, Kidzbop und der Encanto-Soundtrack belegten die ersten Plätze. Zu den beliebtesten Playlists an Bord von Emirates gehörten die Arijit Singh Playlist, ABBA's Timeless Pop Anthems und das Best of Fairuz and Khaleeji Classics.

Startschuss für Weltklasse-Unterhaltung im Jahr 2024

Zum Ende des Jahres können Reisende noch einmal die beliebtesten Film- und TV-Highlights an Bord geniessen, wie zum Beispiel Barbie. Der Film ist in zahlreichen Sprachen sowie für sehbehinderte Menschen verfügbar. Actionfans freuen sich über Mission Impossible - Dead Reckoning Teil 1, The Equalizer 3 oder Gran Turismo. Mit Blick auf das Jahr 2024 erwarten Passagiere aufregende Entwicklungen im Bordunterhaltungsprogramm von Emirates – von exklusiven Content-Partnerschaften bis hin zu neuen Inflight-Entertainment-Systemen der nächsten Generation. Unter anderem wird Expend4bles, der Sci-Fi-Film The Creator, der Kinderfilmhit Paw Patrol, der preisgekrönte Christopher Nolan Film Oppenheimer, das biografische Drama Priscilla und viele weitere Neuzugänge zu sehen sein.

Emirates