BA trimmt Prognosen für 2009

British Airways hat ihre Erwartungen an das Einkommenswachstum in diesem Jahr gesenkt.

Die britische Fluggesellschaft sagte, das aktuelle Geschäftsjahr werde am 31. März mit einem leichten Anstieg des Einkommens (+3,5%) enden. Für das nächste Jahr erwartet die Airline jedoch einen Rückgang um 5 Prozent. Die Treibstoffkosten werden 2008/09 bei US$ 1,35 Milliarden liegen, dort erhofft sich die Airline für das nächste Jahr eine Abnahme von zehn Prozent. George Stinnes, Head of Investor Relations, sagte, British Airways werde sich weiterhin auf den amerikanischen Markt konzentrieren und so vom starken Dollar (im Vergleich zum momentan schwachen Pfund) profitieren. Sie will die Non-Fuel Kosten im kommenden Jahr um US$ 309,4 Millionen senken, im darauf folgenden Jahr um weitere US$ 112,3 Millionen. Ausserdem will sie die Kapazität in diesem Sommer um zwei Prozent reduzieren. British Airways meldete für den Monat Februar schlechtere Zahlen als noch im Vorjahr: Der Verkehr ging um 8,3 Prozent zurück und die Passagierzahlen sanken um zehn Prozent auf 2,17 Millionen. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet BA einen Betriebsverlust von US$ 211 Millionen.