Allegiant erwirtschaftet soliden Quartalsgewinn

Der Low Cost Carrier aus Las Vegas konnte im ersten Quartal 2012 einen Nettogewinn von 21,7 Millionen US Dollar bekannt geben, das sind 26,5 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.

Der Umsatz ist gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um 23,1 Prozent auf 237,9 Millionen US Dollar geklettert. Die Kosten verteuerten sich um 21,9 Prozentpunkte auf 201,5 Millionen US Dollar. Wie bei allen Fluggesellschaften schmerzte der Anstieg bei den Treibstoffausgaben am meisten, hier stiegen die Kosten um 29,3 Prozentpunkte auf 102,4 Millionen US Dollar. Den Betriebsgewinn gibt Allegiant Air für das erste Quartal 2012 mit 36,3 Millionen US Dollar an, 30,5 Prozent mehr als im ersten Quartal 2011. Der Vorsteuergewinn verbesserte sich um 26,5 Prozentpunkte auf 34,5 Millionen US Dollar. Die Auslastung der Flüge lag während den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahrs bei 88,7 Prozent.