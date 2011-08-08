Lufthansa meldet gute Juli Zahlen

Mit der Lufthansa flogen im Juli 2011 mit 6,305 Millionen Fluggästen 9,1 Prozent mehr Passagiere als im gleichen Vorjahresmonat.

Das Angebot wurde gegenüber dem Juli 2010 um 11,1 Prozent auf 16,899 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet, die Nachfrage verbesserte sich um 9,8 Prozent auf 14,143 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verschlechterte sich um 1,2 Prozentpunkte auf solide 83,7 Prozent. Lufthansa Cargo kann bei den Frachttonnagen ein Wachstum von 0,2 Prozent melden, transportiert wurden im Juli 2011 161.000 Tonnen Luftfracht. Konzernweit stiegen die Passagierzahlen im Juli 2011 um 6,6 Prozent auf 10,507 Millionen Fluggäste. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres stiegen bei den Konzern Airlines von Lufthansa gesamthaft 60,767 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 6,6 Prozent.