Lufthansa meldet solide August Zahlen

Mit der Lufthansa flogen im August 2011 mit 5,819 Millionen Fluggästen 7,4 Prozent mehr Passagiere als im gleichen Vorjahresmonat.

Das Angebot wurde gegenüber dem August 2010 um 10,9 Prozent auf 16,737 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet, die Nachfrage verbesserte sich um 8,1 Prozent auf 13,556 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verschlechterte sich um 2,1 Prozentpunkte auf 81 Prozent. Lufthansa Cargo musste bei den Frachttonnagen einen Rückgang von 3,6 Prozent hinnehmen, transportiert wurden im August 2011 149.000 Tonnen Luftfracht. Konzernweit stiegen die Passagierzahlen im August 2011 um vier Prozent auf 9,912 Millionen Fluggäste. In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres stiegen bei den Konzern Airlines von Lufthansa gesamthaft 70,709 Millionen Fluggäste zu, was einem Wachstum von 8,8 Prozent entspricht.