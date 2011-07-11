Lufthansa meldet Juni Zahlen
Mit der Lufthansa flogen im Juni 2011 mit 5,883 Millionen Fluggästen 6,4 Prozent mehr als im gleichen Vorjahresmonat.
Das Angebot wurde gegenüber dem Juni 2010 um 9,6 Prozent auf 15,657 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet, die Nachfrage verbesserte sich um 6,5 Prozent auf 12,678 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verschlechterte sich um 2,4 Prozentpunkte auf 81 Prozent. Lufthansa Cargo kann bei den Frachttonnagen ein Wachstum von 3,7 Prozent melden, transportiert wurden im Juni 2011 159.000 Tonnen Luftfracht. Konzernweit stiegen die Passagierzahlen im Juni 2011 um knapp vier Prozent auf 9,608 Millionen Fluggäste. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres stiegen bei den Konzern Airlines von Lufthansa gesamthaft 50,234 Millionen Fluggäste zu, was einer soliden Zunahme von 10,1 Prozent entspricht.