Lufthansa meldet leicht mehr Passagiere

Lufthansa konnte im Februar 2012 4,785 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresfebruar einer Zunahme von 2,8 Prozentpunkten.

Das Angebot wurde gegenüber dem Februar 2011 um 1,5 Prozentpunkte auf 13,473 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet, die Nachfrage verbesserte sich um 2,3 Prozentpunkte auf 9,558 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verbesserte sich um 0,5 Prozentpunkte auf unbefriedigende 70,9 Prozent. Lufthansa Cargo musste bei den Frachttonnagen eine Abnahme von 7,2 Prozentpunkten hinnehmen, transportiert wurden im Februar 2012 144.000 Tonnen Luftfracht. Konzernweit stiegen die Passagierzahlen im Februar 2012 um 4,1 Prozentpunkte auf 6,687 Millionen Fluggäste.