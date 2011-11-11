Lufthansa meldet Oktoberzahlen

Lufthansa konnte im Oktober 2011 5,865 Millionen Fluggästen an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresoktober einer Zunahme von 3,8 Prozent.

Das Angebot wurde gegenüber dem Oktober 2010 um 9,2 Prozent auf 16,237 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet, die Nachfrage verbesserte sich um 3,7 Prozent auf 12,466 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verschlechterte sich um 4,1 Prozentpunkte auf unbefriedigende 76,8 Prozent. Lufthansa Cargo musste bei den Frachttonnagen einen Rückgang von 3,1 Prozent hinnehmen, transportiert wurden im Oktober 2011 165.000 Tonnen Luftfracht. Konzernweit stiegen die Passagierzahlen im Oktober 2011 um 2,1 Prozent auf 9,623 Millionen Fluggäste. In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres stiegen bei den Konzern Airlines von Lufthansa gesamthaft 90,310 Millionen Fluggäste zu, was einem Wachstum von 7,5 Prozent entspricht.