Lufthansa meldet Mai Zahlen

Mit der Lufthansa flogen im Mai 2011 mit 6,041 Millionen Fluggästen 11,3 Prozent mehr als im gleichen Vorjahresmonat.

Das Angebot wurde gegenüber dem Mai 2010 um 10,4 Prozent auf 15,923 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet, die Nachfrage verbesserte sich um 8,7 Prozent auf 12,536 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verschlechterte sich leicht um 1,3 Punkte auf 78,7 Prozentpunkte. Die starken Aprilzahlen erklären sich durch den Aschewolkeausfall im Mai 2010. Lufthansa Cargo kann bei den Frachttonnagen ein Wachstum von 4,4 Prozent melden, transportiert wurden im Mai 2011 164.000 Tonnen Luftfracht. Konzernweit stiegen die Passagierzahlen um 7,3 Prozent auf 9,677 Millionen Fluggäste.