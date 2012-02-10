Lufthansa meldet Passagierzuwachs

Lufthansa konnte im Januar 2012 5,053 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjanuar einer Zunahme von vier Prozentpunkten.

Das Angebot wurde gegenüber dem Januar 2011 um 0,6 Prozentpunkte auf 14,615 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet, die Nachfrage verbesserte sich um 1,5 Prozentpunkte auf 10,812 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verbesserte sich um 0,6 Prozentpunkte auf unbefriedigende 74,0 Prozent. Lufthansa Cargo musste bei den Frachttonnagen eine Abnahme von 11,4 Prozentpunkten hinnehmen, transportiert wurden im Januar 2012 122.000 Tonnen Luftfracht. Konzernweit stiegen die Passagierzahlen im Januar 2012 um 3,9 Prozentpunkte auf 6,980 Millionen Fluggäste.