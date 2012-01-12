Lufthansa meldet Rekordzahlen

Lufthansa konnte im Dezember 2011 4,919 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresdezember einer Zunahme von 15,1 Prozentpunkten.

Das Angebot wurde gegenüber dem Dezember 2010 um 9,2 Prozentpunkte auf 14,201 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet, die Nachfrage verbesserte sich um acht Prozentpunkte auf 10,787 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verschlechterte sich um 0,8 Prozentpunkte auf unbefriedigende 76,0 Prozent. Lufthansa Cargo konnte bei den Frachttonnagen eine Zunahme von 1,6 Prozentpunkte bekannt geben, transportiert wurden im Dezember 2011 151.000 Tonnen Luftfracht. Konzernweit stiegen die Passagierzahlen im Dezember 2011 um 11,1 Prozentpunkte auf 7,813 Millionen Fluggäste. Im 2011 stiegen bei den Konzern Airlines von Lufthansa gesamthaft 106,335 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einem Wachstum von 7,5 Prozentpunkten.