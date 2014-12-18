Alaska Airlines meldet mehr Passagiere

Alaska Airlines Boeing 737-800 (Foto: Alaska Airlines)

Im November 2014 konnte Alaska Airlines erneut zulegen, 1,675 Millionen Passagiere stiegen bei der Fluggesellschaft aus Seattle zu, dies entspricht einer Zunahme von 9,5 Prozent.

Alaska Airlines konnte im November erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresnovember um 9,8 Prozent auf 2,246 Milliarden Sitzplatzmeilen. Das Angebot wurde um neun Prozent auf 2,713 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 0,6 Prozentpunkte auf solide 82,8 Prozent. Die Tochter Horizon Air transportierte 589 Tausend Fluggäste, was einer Zunahme von 4,8 Prozent entspricht. In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres flogen mit Alaska Airlines und Horizon 26,719 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 6,6 Prozent.