Airbus will 2012 25 bis 27 A380 ausliefern

Bis Ende Jahr wird es Airbus ebenfalls auf die anvisierten 25 bis 27 A380 Auslieferungen bringen, im nächsten Jahr soll der Ausstoss in dieser Grössenordnung bleiben.

An einer Luftfahrt und Investoren- konferenz in New York, welche durch Credit Suisse und Aviation Week organisiert wurde, sprach Airbus Marketing Chef John Leahy über die A380 Produktionsziele für das nächste Jahr. So will der Konzern die Ausstossrate nicht erhöhen, sondern bei 25 bis 27 Maschinen belassen. Airbus konnte für den A380 bereits 238 Bestellungen einsammeln, rund 60 Maschinen dieses Typs wurden bisweilen ausgeliefert.