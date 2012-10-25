SIA kauft weitere Airbus A380

Singapore Airlines platziert einen neuen Grossauftrag bei Airbus, darunter sind auch fünf Airbus A380 Superjumbos enthalten.

Europas Flugzeugproduzent Airbus steht vor einem neuen Großauftrag für seine Langstreckenverkehrsflugzeuge. Singapore Airlines will weitere fünf Airbus A380 und zwanzig Airbus A350-900 kaufen. Nach den aktuellen Listenpreisen würde der neue Großauftrag einem Wert von rund 7,5 Milliarden US Dollar entsprechen. Singapore Airlines war der Erstabnehmer des Airbus A380 und betreibt bereits neunzehn Superjumbos. Der Flag Carrier Singapurs hält auch Bestellungen für zwanzig Airbus A350-900, die ab 2015 ausgeliefert werden.