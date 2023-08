Airbus wird in diesem Jahr 19 A380 ausliefern

Der europäische Flugzeugbauer wollte in diesem Jahr 20 Superjumbos ausliefern, die Panne an einem Trent 900 Rolls Royce Triebwerk bei Qantas Flug 32 vom 4. November lässt die Vorgabe platzen.

Airbus wird in diesem Jahr noch zwei A380 an Qantas ausliefern, geplant waren noch deren drei Maschinen. Das Produktionsziel wurde für 2010 auf 20 Maschinen festgesetzt und kann wegen der Probleme an dem Trent 900 Triebwerk von Rolls Royce nicht mehr erreicht werden. Airbus wird den neunten Qantas A380 wegen den Engpässen beim Trent 900 erst Anfangs nächstem Jahr ausliefern können.