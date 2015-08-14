Embraer Legacy 450 ist zugelassen

Embraer Legacy 450 (Foto: Embraer)

Die brasilianische Luftfahrtbehörde ANAC hat am 11. August 2015 dem neuen mid-light Businessjet Legacy 450 die Musterberechtigung erteilt, dies hat Embraer an der LABACE bekanntgegeben.

Der Legacy 450 ist das leicht kleinere Modell des Legacy 500 und wurde durch Embraer in der mid-light Klasse positioniert. Der Legacy 450 hat am 28. Dezember 2013 die Flugerprobung aufgenommen und konnte mit der brasilianischen Zulassung diese nun erfolgreich abschließen. Die US-amerikanische FAA Musterberechtigung wird in den nächsten Wochen erwartet und kurz darauf soll dann die europäische EASA Zulassung folgen.

Der Legacy 450 ist mit einem modernen fly-by-wire Flugsteuerungssystem ausgerüstet und wird über einen Sidestick gesteuert. Die Maschine kann mit vier Passagieren Nonstop Entfernungen von bis zu 2.511 Nautischen Meilen (4.650 km) übewrinden. Die maximale Reisefluggeschwindigkeit gibt Embraer mit Mach 0,82 an. Der neue Jet kann bis zu einer Höhe von 45.000 Fuss (13.716 m) sicher betrieben werden.