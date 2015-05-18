Embraer mit starkem Auftritt an EBACE

Embraer at EBACE (Foto: FliegerWeb.com)

Der brasilianische Flugzeugbauer wird mit sechs Business Jets auf dem Außengelände an der diesjährigen EBACE vertreten sein, damit zeigt Embraer in Genf seine komplette Business Jet Flotte.

Embraer wird auf dem Außengelände an der EBACE in Genf mit einem Phenom 100, Phenom 300, Legacy 450, Legacy 500, Legacy 650 und einem Lineage 1000 vertreten sein. Neben diesen sechs exklusiven Geschäftsreiseflugzeugen wird sich Embraer, wie man es sich aus früheren Jahren gewohnt ist, mit einem großzügigen Auftritt im Innenbereich des PALEXPO Gebäudes präsentieren.

Embraer Legacy 500 at EBACE (Foto: FliegerWeb.com)

Embraer bringt neben dem Lineage 1000 auch die beiden neusten Fly-by-Wire Jets Legacy 450 und Legacy 500 an die EBACE 2015. Der Legacy 500 erlangte im Oktober 2014 die US-amerikanische Musterzulassung und der Legacy 450 befindet sich noch in der Flugerprobung.

Die größte Fachmesse für Geschäftsreise- und Privatjets in Europa findet in diesem Jahr vom 19. bis zum 21. Mai statt.