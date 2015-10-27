Embraer mit mehr Auslieferungen

Embraer Phenom 300 (Foto: Embraer)

Embraer konnte im dritten Quartal 2015 rund 50 Prozent mehr Flugzeuge ausliefern als in der gleichen Vorjahresperiode, die treibende Kraft stellten dabei die Business Jets dar.

Der brasilianische Flugzeugbauer konnte im dritten Quartal 21 Verkehrsflugzeuge ausliefern, diese teilten sich in zwanzig E175 und einen E195 auf. Die Auslieferungen bei den Business Jets verdoppelten sich auf dreißig Maschinen, diese unterteilten sich auf drei Phenom 100, achtzehn Phenom 300, drei Legacy 500 und sechs Legacy 650.

Total konnte Embraer im dritten Quartal insgesamt 51 Zivilflugzeuge ausliefern ein Jahr zuvor waren es 34 Maschinen. Der Auftragsbestand summierte sich Ende September 2015 auf 22,8 Milliarden US Dollar.